Провинция Ганьсу развивает туристический сектор

Проезжая по шоссе в Линься (Linxia), провинция Ганьсу (Gansu), можно насладиться безмятежными пейзажами с легким бризом и бесконечными зелеными лугами, а в это время года, особенно в ясное небо, обширные ландшафты Линься украшены цветущими полевыми цветами.