Подробности многомиллионного наследства Маслякова: кому все достанется

Последние полгода все родные были готовы к скорому уходу из жизни Александра Маслякова. Терапия не помогла ему одолеть раковую опухоль в легком, поэтому врачи не стали скрывать, что шансы на выживание телеведущего минимальны.
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