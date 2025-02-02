Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Да простой народ радушно встречал Вагнеровцев - вода-сигареты-покушать, а в Москве-то обосрались деятели.... вот бздят и доселе

Анатолий Витушкин

Не все так. Фронт оставлен не был, не весь Вагнер пошел в поход. За гибель вертолетов надо винить того, кто их послал убивать Вагнеровцев, а это Горе-Министр.