Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Запрет нашивок ЧВК «Вагнер» на федеральных каналах. Сережа Карнаухов поднял очень важную тему: на программы федеральных каналов приглашают бойцов ЧВК «Вагнер» и когда продюсеры видят нашивки с эмблемами компании - просят снять.
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