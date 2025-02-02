ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Запрет нашивок ЧВК «Вагнер» на федеральных каналах. Сережа Карнаухов поднял очень важную тему: на программы федеральных каналов приглашают бойцов ЧВК «Вагнер» и когда продюсеры видят нашивки с эмблемами компании - просят снять.

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Комментарии
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Елена Филенко
Да простой народ радушно встречал Вагнеровцев - вода-сигареты-покушать, а в Москве-то обосрались деятели.... вот бздят и доселе
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2 час.
Алексей Смирнов
У армейской формы должно быть единообразие.
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2 час.
Анатолий Витушкин
Не все так. Фронт оставлен не был, не весь Вагнер пошел в поход. За гибель вертолетов надо винить того, кто их послал убивать Вагнеровцев, а это Горе-Министр.
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2 час.
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