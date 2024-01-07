4 января представление у ёлки и сказка ´Следствие ведёт Снеговик´ подарила радость и праздничное настроение нуждающимся в помощи детямЭто событие прошло в рамках республиканской акции ´Наши дети´ и благотворительного марафона ´Согреем детские сердца´, который проводит Могилевское областное отделение Республиканского общественного объединения ´Белор .