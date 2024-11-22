Сыгран седьмой тур чемпионата Республики Крым по шахматам

Единоличным лидером в чемпионате Республики Крым по шахматам среди мужчин и женщин в Симферополе стал Максим Иванов после седьмого тура 22 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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