Ермаганбет Булекпаев обсудил проблемные вопросы с карагандинскими предпринимателями

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретился с бизнес-сообществом региона. На заседании Экспертного совета по вопросам предпринимательства поднимались проблемы земельных отношений, строительной сферы и агропромышленного комплекса, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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