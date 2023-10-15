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Политика как она есть

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Палестина не Чечня. К вопросу о неверных аналогиях

Палестина не Чечня. К вопросу о неверных аналогиях

Как только начались боевые действия в районе Сектора Газа, русскоязычный сегмент интернета начали заполнять нелепые аналогии, связанные с давно погасшим чеченским конфликтом.

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Комментарии
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г
галина
Каверина Галина.                          Считаю, что сначала надо разобраться что к чему, а потом разводить ахинею, сравнивая боевые действия в Газе с Чеченским конфликтом! Это надо быть полными тупыми идиотами! Эти люди не патриоты нашей Родины, а латентные релоканты, не удравшие в свое время из России по разным причинам и изподтишка гадившие. А скорее всего, это недобитые уроды- либералы, ухватились за мутную тему и начинают ее раскачивать!
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Сколько не замыливай тему, ситуация абсолютно одинаковая. Одни и теже исламские радикалы устроили террор мирного населения. Все остальное, отмазки.
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22 час.

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