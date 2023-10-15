Палестина не Чечня. К вопросу о неверных аналогиях

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галина

Каверина Галина. Считаю, что сначала надо разобраться что к чему, а потом разводить ахинею, сравнивая боевые действия в Газе с Чеченским конфликтом! Это надо быть полными тупыми идиотами! Эти люди не патриоты нашей Родины, а латентные релоканты, не удравшие в свое время из России по разным причинам и изподтишка гадившие. А скорее всего, это недобитые уроды- либералы, ухватились за мутную тему и начинают ее раскачивать!