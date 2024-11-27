Ядерное оружие может оказаться на Украине: в США ведутся ярые обсуждения

Тг-канал Инсайдер сообщает, что для Вашингтона всегда было страшным явлением распространение ядерного оружия, ведь у него уже имеется достаточно запасов, размещенных на военных базах в пяти странах НАТО и в Турции, охраняемых американскими военными.
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