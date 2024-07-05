Степан Девонин: «Самое важное в роли — это текст»

В онлайн-кинотеатре KION вышли первые серии курортной комедии «Убойный отпуск», где снялись Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова и Степан Девонин, который также выступил соавтором сценария этой истории о разладе в семейной паре и необычном способе преодолеть разногласия.