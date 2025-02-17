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Следите за сроками: Правила прохождения техосмотра автомобилей в 2025 году напомнили в ГАИ

Следите за сроками: Правила прохождения техосмотра автомобилей в 2025 году напомнили в ГАИ

Техосмотр по-прежнему должны проходить автомобили определенных категорий. В Госавтоинспекции напомнили, что за его отсутствие предусмотрен штраф.

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