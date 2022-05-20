СЦКК ДНР: ВСУ вели обстрел Ясиноватой из «Града»

Украинские военные открыли огонь по городу Ясиноватая в ДНР ракетами из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram.
Украинские военные открыли огонь по городу Ясиноватая в ДНР ракетами из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram.
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