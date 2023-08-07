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Шулак о чехах в КХЛ: «Это связано с высоким уровнем хоккея и большими зарплатами»

«Приезды связаны с высоким уровнем хоккея и большими зарплатами. Да, мне тут понравилось играть, и я буду выступать там, где мне приятно и хорошо», – сказал чешский защитник «Авангарда».

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