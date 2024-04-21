Круто ты попал...

Для тех, чья юность пришлась на нулевые, эта фраза звучит не как цитата из фильма о бандитских. Продюсер Максим Фадеев с участницами группы «Серебро» — Мариной Лизоркиной, Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной.