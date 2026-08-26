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Царьград

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Арест главы "ТулаДрон": Григорьев прибрал бюджетные миллиарды на БПЛА

Арест главы "ТулаДрон": Григорьев прибрал бюджетные миллиарды на БПЛА

Пока фронт ждёт дроны, а страна - прорывов в "оборонке", глава "ТулаДрон" Григорьев, по версии следствия, превратил бюджетные миллиарды на БПЛА в личную кассу: более 1 млрд рублей, из которых 700 млн - федеральные, теперь стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, а сам топ-менеджер отправлен в СИЗО на два месяца.

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Комментарии
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Владимир Кудряшов
И таких ТВАРЕЙ в России буквально на каждом шагу полно!! Страна потеряла идеологию, а с ней и людей!!
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1 м.