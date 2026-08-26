Арест главы "ТулаДрон": Григорьев прибрал бюджетные миллиарды на БПЛА

Пока фронт ждёт дроны, а страна - прорывов в "оборонке", глава "ТулаДрон" Григорьев, по версии следствия, превратил бюджетные миллиарды на БПЛА в личную кассу: более 1 млрд рублей, из которых 700 млн - федеральные, теперь стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, а сам топ-менеджер отправлен в СИЗО на два месяца.