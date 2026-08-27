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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» показал 3-й комплект формы на сезон-2026/27 – бордово-черный с графическим принтом. Он вдохновлен еврокубковыми матчами на «Энфилде»

« Ливерпуль » и Adidas представили третью форму команды на сезон-2026/27, а также запустили новый клубный онлайн-магазин.

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