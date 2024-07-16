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В Сибири найден хорошо сохранившийся отпечаток губки возрастом более полумиллиарда лет

В Сибири найден хорошо сохранившийся отпечаток губки возрастом более полумиллиарда лет

Губки — очень необычные животные, которые устроены чрезвычайно просто. Однако это не помешало этой группе добиться высокого разнообразия, процветать во многих водных экосистемах — от озер и рек до самых глубин океана — и оставаться важными бентосными фильтраторами более 500 миллионов лет кряду.

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