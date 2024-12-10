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Кабмин поддержал запрет принимать в школы не знающих русский детей

Кабмин поддержал запрет принимать в школы не знающих русский детей

Правительство поддержало законопроект о запрете зачислять в школы детей-мигрантов, не сдавших тест на знание русского языка.

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Комментарии
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l
leonid
В Америке для детей приехавших  в США легальных эмигрантов,  при школах существуют классы ESL ( English as second language) для изучения английского языка. Почему  нельзя в России сделать что-то  подобное?
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15 час.

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