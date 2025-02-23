Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    И никак не подавятся... С чёрной икрой чтоль глотают?Путин предупредил...
  • alik3456 Джексон
    Шольц на прощанье так экономику развалил, что долго ещё не расхлебают...На Западе оценили...
  • alik3456 Джексон
    Ещё один фюрер нашёлся. Для начала пусть историю почитает...На Западе оценили...
Лева из БИ-2 рассказал все. И про Хаймерсы для ВСУ, и про Земфиру

Лева из БИ-2 рассказал все. И про Хаймерсы для ВСУ, и про Земфиру, и про друга-наркомана Сейчас многие за бугром переобуваются или, по крайней мере, вынуждены менять привычный образ жизни.

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