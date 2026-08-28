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Google научила ИИ продлевать видео — до 40 секунд с сохранением логики сюжета

Google научила ИИ продлевать видео — до 40 секунд с сохранением логики сюжета

Компания Google представила версию ИИ‑модели Gemini Omni 1.1 Flash — она лучше подходит для создания профессионального видеоконтента.

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