Целью удара Ирана по Израилю назвали штаб “Моссада” AlexCoderЦелью удара Ирана по Израилю назвали штаб “Моссада” AlexCoder Ситуация на международной арене раскалилась до предела Минувшим вечером иранская армия нанесла массированный ракетный удар по израильским землям, одной из целей которого, по заявлению руководителя Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, была штаб-квартира израильских разведчиков “Моссад”.
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