Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...

Дэймон Хилл: «Риккардо еще очень молод, его талант не мог просто исчезнуть»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о причинах, по которым Даниэль Риккардо в нынешнем сезоне выступает заметно хуже своего напарника по команде Ландо Норриса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх