Газ к селу Глуховка начнут проводить в 2025 году

Через четыре года в селе Глуховка Уссурийского городского округа начнется строительство газопровода. Как отметили в министерстве энергетики и газоснабжения Приморья, средства на газификацию будут заложены в краевом бюджете, сообщает ИА UssurMedia.
Через четыре года в селе Глуховка Уссурийского городского округа начнется строительство газопровода. Как отметили в министерстве энергетики и газоснабжения Приморья, средства на газификацию будут заложены в краевом бюджете, сообщает ИА UssurMedia.
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