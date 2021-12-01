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Газ к селу Глуховка начнут проводить в 2025 году

Газ к селу Глуховка начнут проводить в 2025 году

Через четыре года в селе Глуховка Уссурийского городского округа начнется строительство газопровода. Как отметили в министерстве энергетики и газоснабжения Приморья, средства на газификацию будут заложены в краевом бюджете, сообщает ИА UssurMedia.

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