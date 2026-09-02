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Учёные выяснили, как разговоры с питомцами связаны с нашим благополучием

Учёные выяснили, как разговоры с питомцами связаны с нашим благополучием

Исследователи Университета Аризоны разработали первый надёжный инструмент для анализа того, как люди разговаривают с домашними животными в повседневной жизни.

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