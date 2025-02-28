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Русские войска вытеснили противника из Бурлацкого на запорожской линии фронта

Русские войска вытеснили противника из Бурлацкого на запорожской линии фронта

Русские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском фронте. Владимир Рогов сообщил о зачистке территории, отметив, что продвижение открывает путь к стыку Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

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