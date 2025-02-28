Русские войска вытеснили противника из Бурлацкого на запорожской линии фронта

Русские войска выбили противника из села Бурлацкое на Времевском фронте. Владимир Рогов сообщил о зачистке территории, отметив, что продвижение открывает путь к стыку Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.
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