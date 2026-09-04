В России временно прекратили продажу венгерского лекарства левамизол от паразитов

Министерство здравоохранения Российской Федерации приостановило действие регистрационного удостоверения препарата «Декарис» (действующее вещество — левамизол) венгерской компании ОАО «Гедеон Рихтер».
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