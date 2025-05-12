Kp.ru: получить забытые по наследству деньги можно через нотариуса и ФНС

В российских банках суммарно может лежать, по оценкам специалистов, до триллиона забытых рублей — просто невостребованные, средства умерших или эмигрировавших людей, а также клиентов из больниц и мест лишения свободы.
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