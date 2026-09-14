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SPORT24.ru

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Генеральный директор «Динамо» — о трансферах: «Закрыты» целые страны и регионы. Российским клубам сложно работать»

Генеральный директор «Динамо» — о трансферах: «Закрыты» целые страны и регионы. Российским клубам сложно работать»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о главных трудностях, с которыми столкнулся клуб во время летнего трансферного окна при работе на международном рынке.

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