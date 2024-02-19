Эксперты выяснили, насколько подорожали мужские носки к 23 Февраля

Ближе к празднику некоторые продавцы традиционно повышают цены на один из самых популярных подарков В России в середине февраля еще можно было недорого купить носки, которые предстоит получить многим мужчинам на 23 Февраля, пишет "Парламентская газета".
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