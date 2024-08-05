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Закон и Порядок

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Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

ЗАВЕЗТИ МИГРАНТОВ В ВОЛГОГРАД - ПУСТЬ РАЗМНОЖАЮТСЯ. И ЭТО НЕ ШУТКА, А ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ГУБЕРНАТОРА Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил решить проблему с демографией в регионе за счёт завоза мигрантов - пусть, мол, они размножаются.

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Комментарии
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Александр Рожков
Нет таких крепостей, которые единороссы не могли бы взять! Они найдут решение любой проблемы, в том числе и проблемы с демографией! Как нам всем повезло, что у нас есть такие кадры в руководстве страны! С ними не пропадем!!!
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