Эксперты оценили слова Маска о продаже акций для спасения голодающих

Reuters Эксперты прокомментировали заявление директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли о том, что основателю SpaceX и производителю автомобилей Tesla Илону Маску нужно пожертвовать 2% его состояния для борьбы с голодом.
Reuters Эксперты прокомментировали заявление директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли о том, что основателю SpaceX и производителю автомобилей Tesla Илону Маску нужно пожертвовать 2% его состояния для борьбы с голодом.
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