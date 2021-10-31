РЕН ТВ Новости

194 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А Мелита не сказала КАК определить этот самый "низкий иммунитет"? Первое, что напрашивается - антитела. Но сама ВОЗ з...Людям с низким им...
  • Георгий Михалев
    Правильно сделал. Иначе у этих педерастов ничего не добьешься. Они только бюджет пилят целыми днями, за порядком в ре...Дело возбудили по...
  • Антон
    Ну теперь, после этого, на Украине наступит настоящая перемога)))))В Киеве разрушили...

Эксперты оценили слова Маска о продаже акций для спасения голодающих

Эксперты оценили слова Маска о продаже акций для спасения голодающих

Reuters Эксперты прокомментировали заявление директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли о том, что основателю SpaceX и производителю автомобилей Tesla Илону Маску нужно пожертвовать 2% его состояния для борьбы с голодом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх