Царьград Любители пыток с элементами извращений объявлены в международный розыск.
Члены этнической ОПГ, пытавшие тюменских бизнесменов, пустились в бега
Комментарии
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Виктор Хованов
Чтобы не остаться без "работы."
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11 час.
Виктор Хованов
В начале 00-х работали у нас на объекте так называемые хохлы и молдаване. Кавказиатов тогда не было вообще. Участковый регулярно наведывался за своей долей их зарплаты. А наш директор время от времени наведывался к его начальству "урегулировать" вопросы. Так что вся система прогнила.
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11 час.
КП
Ксения Павлова
Какая у тебя тупая морда! Не позорься, не пиши ничего более.
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6 час.
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