Члены этнической ОПГ, пытавшие тюменских бизнесменов, пустились в бега

Виктор Хованов

В начале 00-х работали у нас на объекте так называемые хохлы и молдаване. Кавказиатов тогда не было вообще. Участковый регулярно наведывался за своей долей их зарплаты. А наш директор время от времени наведывался к его начальству "урегулировать" вопросы. Так что вся система прогнила.