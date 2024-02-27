СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Ну так он уже и поставил гадов на место - денонсировал договор. Это означает что бывшая ГДР получила право на выход. ...От России такого ...
  • Андрей Корпачев
    умом я с автором, но проголосовал за руины...Сердитым патриота...
  • Сергей Петраков
    Дебилы бл...! Старые маразматики!!«За успехи в изуч...

Члены этнической ОПГ, пытавшие тюменских бизнесменов, пустились в бега

Члены этнической ОПГ, пытавшие тюменских бизнесменов, пустились в бега

Царьград Любители пыток с элементами извращений объявлены в международный розыск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Хованов
Чтобы не остаться без &quot;работы.&quot;
Ответить
11 час.
Виктор Хованов
В начале 00-х работали у нас на объекте так называемые хохлы и молдаване. Кавказиатов тогда не было вообще. Участковый регулярно наведывался за своей долей их зарплаты. А наш директор время от времени наведывался к его начальству &quot;урегулировать&quot; вопросы. Так что вся система прогнила.
Ответить
11 час.
КП
Ксения Павлова
Какая у тебя тупая морда! Не позорься, не пиши ничего более.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх