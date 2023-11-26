Песков: надеемся, что Армения сделает выбор в пользу расширенного участия в ОДКБ

В ОДКБ все страны-участницы солидарны, что нужно и дальше укреплять развитие блока. В России рассчитывают, что через какое-то время Армения снова прибегнет к подходу в пользу расширенного участия в организации.
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