Военное обозрение

3 393 подписчика

Япония и объективная реальность

Япония и объективная реальность

21 марта, как раз в то время, когда китайская делегация гостила в Москве, бывший стольный град Киев тоже посетила делегация, возглавляемая премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх