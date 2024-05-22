Все не так очевидно: причины, по которым машинисты умирают раньше других

Мало кто знал, насколько опасна эта профессия.Работа машиниста поезда овеяна романтикой. Бесконечные путешествия, новые регионы и города — все это манит тех, кто выбирает железные дороги делом своей жизни.
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