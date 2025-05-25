Врач Журавская: Усталость, плохая памяти и сон — сигналы тревожного расстройства

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня» врач-невролог, психиатр Анастасия Журавская рассказала что рассеянность, забывчивость и ощущение постоянной усталости чаще всего не являются самостоятельными, а являются следствием тревожного расстройства или других состояний.