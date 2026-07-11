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Аргументы недели

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Полиция Выборгского района выявила фиктивный брак с иностранцем

Полиция Выборгского района выявила фиктивный брак с иностранцем

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции выявили факт незаконной миграции. Установлено, что в мае 2021 года 54-летняя руководительница частной фирмы предложила своей знакомой, 46-летней воспитательнице детского сада, заключить фиктивный брак с 27-летним иностранцем.

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