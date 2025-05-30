"Приземлись, плати налоги": В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube

Полноценная работа YouTube в России возможна при условии решения проблем, включая вопросы с неиспользуемым оборудованием, погашения накопившихся штрафов и восстановления доступа к аккаунтам журналистов заблокированных без соответствующего судебного решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии