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"Приземлись, плати налоги": В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube

"Приземлись, плати налоги": В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube

Полноценная работа YouTube в России возможна при условии решения проблем, включая вопросы с неиспользуемым оборудованием, погашения накопившихся штрафов и восстановления доступа к аккаунтам журналистов заблокированных без соответствующего судебного решения.

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