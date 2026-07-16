Эксклюзив: интервью с Ксенией Алферовой о любви к себе, ранних браках и домашнем насилии

Актриса стала почетной гостьей Международного кинофестиваля «В кругу семьи» фото: соцсетиКсения Алферова — российская актриса театра и кино, телеведущая и сооснователь благотворительного фонда «Я есть!», помогающего детям с особенностями развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии