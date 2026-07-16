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Эксклюзив: интервью с Ксенией Алферовой о любви к себе, ранних браках и домашнем насилии

Эксклюзив: интервью с Ксенией Алферовой о любви к себе, ранних браках и домашнем насилии

Актриса стала почетной гостьей Международного кинофестиваля «В кругу семьи» фото: соцсетиКсения Алферова — российская актриса театра и кино, телеведущая и сооснователь благотворительного фонда «Я есть!», помогающего детям с особенностями развития.

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