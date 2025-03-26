Калужские полицейские «сменили пол» местной жительнице без ее ведома

В 2024 году жительница Дзержинского района оформляла себе загранпаспорт, и не заметила, что в графе «пол» в местном отделе миграции РОВД ей вместо Ж поставили МВ 2024 году жительница Дзержинского района оформляла себе загранпаспорт, и не заметила, что в графе "пол" в местном отделе миграции РОВД ей вместо Ж поставили М.