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Калужские новости

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Калужские полицейские «сменили пол» местной жительнице без ее ведома

Калужские полицейские «сменили пол» местной жительнице без ее ведома

В 2024 году жительница Дзержинского района оформляла себе загранпаспорт, и не заметила, что в графе «пол» в местном отделе миграции РОВД ей вместо Ж поставили МВ 2024 году жительница Дзержинского района оформляла себе загранпаспорт, и не заметила, что в графе "пол" в местном отделе миграции РОВД ей вместо Ж поставили М.

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