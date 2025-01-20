Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    А он про него и не знал, ему оно наХ нужно? Он обычный пиарщик с глуповатым лицом."Охотник на манья...
  • Иван Ураганов
    Федоров наверное забыл, про геноцид русских в средней азии."Охотник на манья...
  • Владимир Оленев
    Говешки из единой России"Охотник на манья...

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Он пополнился 18 препаратами, которые помогут при лечении сахарного диабета, лейкоза, пневмонии, рака молочной железы и других заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх