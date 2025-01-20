Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Российское правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Он пополнился 18 препаратами, которые помогут при лечении сахарного диабета, лейкоза, пневмонии, рака молочной железы и других заболеваний.
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