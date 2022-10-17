Более 35 миллионов рублей перевели москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

За два года работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перевели свыше 35 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
За два года работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перевели свыше 35 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
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