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Более 35 миллионов рублей перевели москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

Более 35 миллионов рублей перевели москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

За два года работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перевели свыше 35 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

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