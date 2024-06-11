Жители Подмосковья оформили 200 тысяч социальных карт с начала года

Жители Подмосковья оформили еще 200 тысяч социальных карт с начала года. Она дает возможность пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, а также получать скидки в некоторых магазинах и аптеках.
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