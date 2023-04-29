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Надвигается "революция" ведущих армий мира, равносильная появлению пороха и ядерного оружия

Надвигается "революция" ведущих армий мира, равносильная появлению пороха и ядерного оружия

Обозреватель РИА Новости Давид Нармания написал о роли искусственного интеллекта в военной сфере, который может полностью поменять ход историиНа сегодняшний день искусственный интеллект занимает лидирующие позиции, включая при этом военную область.

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