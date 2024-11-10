Франция намерена поставить Украине ракет SCALP для ударов за линией фронта

Также в планах Парижа поставки ракет Mistral для защиты зон боевых действийПариж намерен поставить Киеву дополнительную партию ракет SCALP для ударов за пределами линии фронта, сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.