Пропал мужчина, прикрывший собой жену и дочь в «Крокусе»

Мужчина прикрыл собой жену и дочь и получил ранение во время атаки боевиков на «Крокус Сити Холл». Главы семейства нет ни в списках погибших, ни в списках раненых, передает RT со ссылкой на супругу пропавшего мужчины.
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