Юрист Яковлева: если работник сменил пол, потребуется дополнительное соглашение

В России на сегодняшний день никаких нормативных правил относительно смены пола у сотрудников не предусмотрено, поэтому работодателям, попавшим в такую ситуацию, нужно вносить в трудовой договор соответствующие изменения.
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