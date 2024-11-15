Шестой полет уже скоро: инженеры SpaceX установили Starship на стартовую площадку

Подготовка Starship к шестому испытательному полету / © SpaceX Цель нового испытания Starship — расширение диапазона возможностей корабля и ускорителя для приближения к повторному использованию всей системы.
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