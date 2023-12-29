GeForce RTX 4080 Super получит самую быструю память GDDR6X среди всех видеокарт — названы характеристики всех грядущих NVIDIA SuperКомпания NVIDIA определилась с окончательными характеристиками видеокарт GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super, сообщает портал VideoCardz и приводит эти самые характеристики.