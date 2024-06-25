Знайте, русские люди: он гасил свечи так, как хотел бы загасить нас

Что значит: если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну»? Находился в России, не зная русского языка, ещё и нигде не работал... Как и зачем он сюда приехал? Чтобы осквернять наши храмы и оскорблять верующих? Пинка под зад и в родной кишлак крутить ослам хвосты, но сначала научить его работать на зоне. Пусть шьёт перчатки, или пилит бревна, или машет кайлом где-нибудь в каменоломне... Лет пять-шесть.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Отсидка в трудовой колонии на работах с кайлом, лопатой, тачкой, семью, родственников, его наставника со всеми его прихожанами их семьями и родственниками выдворить за пределы России без права пожизненно посещать Россию. Кто не знает русского языка выдворять из России не менее чем на 5 лет, для его изучения на родину вместе с семьей и родней. При проверке на знание русского языка в первую очередь исполнение гимна России публично при своих соотечественниках и присяге на верность служению России... Нет домой без разговоров, ни каких хиджабов, публичных молебен во дворах, площадках и т.д. только в мечетях и дома.... Ну это для начала...