Не менее 80 человек погибли при атаке БПЛА на военную академию в сирийском Хомсе

По меньшей мере 80 человек погибли и еще 240 получили ранения в результате атаки беспилотника во время выпускной церемонии в военном колледже в сирийской провинции Хомс, сообщил 5 октября министр здравоохранения республики Хасан аль-Габаш.
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